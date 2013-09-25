Прикарпатье: за снятие «порчи» женщина отдала 170 тыс. грн

На Прикарпатье за снятие «порчи» женщина отдала мошенницам 170 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, в Галиче к местной жительнице подошли две незнакомые женщины и предложили погадать. Они заверяли, что на семью женщины наведена «порча», и чтобы избавиться от нее, следует провести специальный ритуал. Во время так называемого «ритуала» женщина отдала мошенницам все деньги, что имела при себе, а также вынесла из дома сбережения и золотые изделия на сумму около170 тыс. грн.

Милиция ведет поиски мошенниц.