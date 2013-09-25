В Мариуполе на огороде обнаружили два участка конопли

В Мариуполе Донецкой области правоохранители ликвидировали два участка посевов конопли, обнаруженные у 55-летней местной жительницы на территории ее частного домовладения.

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции, в дежурную часть поступило анонимное сообщение о том, что на приусадебных участках частного сектора женщина выращивает запрещенные растения. Согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины, в районном суде было получено соответствующее разрешение на осмотр данной приусадебной территории и домовладения. Прибыв по месту жительства хозяйки дома, сотрудники милиции обнаружили два участка посевов конопли.

Правоохранители изъяли около 100 кустов высотой более метра. Кроме того, в ходе осмотра по месту жительства фигурантки, правоохранители обнаружили свертки измельченного вещества с характерными признаками конопли. Изъятое было направлено на экспертизу.

По словам хозяйки данного дома, она занялась выращиванием наркосодержащих культур «исключительно в целебных целях - как средство для повышения аппетита».

В настоящее время следственным отделом Жовтневого райотдела милиции открыты уголовные производства по ч.2 ст.309 (Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта), и по ч.1 ст.310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Фигурантке грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.