На Киевщине супруги с 4-мя детьми 8 лет жили в лесу

В Бориспольском районе Киевской области мужчина и его гражданская жена восемь лет жили в лесу с четырьмя детьми, построив землянку.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, их обнаружил в лесу грибник, о чем известил милицию.

Правоохранители, прибывшие по вызову, выяснили, что житель Хмельницкой области восемь лет назад продал дом и вместе с женой и годовалым сыном приехал в Киев. По словам мужчины, трудоустроиться на постоянную работу не удалось, деньги закончились, и супруги решили поселиться в лесу. Там у них родились еще два мальчика и девочка. Жила семья, собирая и продавая дары леса, а также на нечастые заработки мужчины.

Дети изъяты из семьи социальными службами. Медики обследовали детей и не выявили у них отклонений в здоровье, однако их психологическое состояние требует в исправления. Дальнейшую судьбу детей будут определять соответствующие службы.