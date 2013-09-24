Больницы Киева получили лекарства на 4 млн грн

Заведения здравоохранения Киева получили лекарства на 4 млн грн в качестве благотворительной помощи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, сегодня с участием председателя КГГА Александра Попова состоялась торжественная передача сертификата на получение лекарственных средств. Это благотворительная помощь столице от японской компании Takeda. Спектр препаратов включает в себя средства для лечения ишемического инсульта, желудочно-кишечных и простудных заболеваний, а также диагностические препараты для проведения компьютерной томографии.

«Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии Takeda стремится к улучшению здоровья пациентов во всем мире путем внедрения ведущих инноваций в области медицины. Мы настроены на длительное сотрудничество и выражаем готовность осуществлять образовательную и информационную поддержку в сфере здравоохранения, содействовать развитию научно-исследовательской сферы и клинических исследований. А также оказывать посильную благотворительную помощь там, где это наиболее необходимо», – сообщил член совета директоров Takeda Pharmaceutical Company Limited Франк Морих.

Попов сообщил, что столичная власть работает над созданием промышленного узла «Киевская бизнес-гавань» в Деснянском районе города, и предложил компании Takeda приобщиться к реализации этого проекта, если ее руководство имеет такой интерес. Речь идет о строительстве мощного узла, который на площади 270 га сможет аккумулировать десятки промышленных предприятий.