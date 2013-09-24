В Киеве разработан алгоритм действий при ненастье

В Киеве с целью эффективного реагирования на случаи возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с атмосферными осадками, разработан план, в соответствии с которым действует алгоритм немедленного информирования всех служб города о штормовых предупреждениях от Укргидрометцентра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сегодня во время аппаратного совещания сказал начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Сергей Рюмшин.

Он отметил, что, по информации Укргидрометцентра, сентябрь этого года оказался самым влажным за весь период наблюдений. Так, по данным метеорологической станции «Киев», за период с 1 по 20 сентября выпало 164 мм осадков, что составляет 4 месячных нормы. Это близко к абсолютному максимуму осадков, зафиксированному в сентябре 1923 года.

В то же время, уровень воды в Днепре нормативный для сентября, и составляет 91,5 м по Балтийской системе.

«Дождевой сентябрь принес определенные проблемы для жизнедеятельности города, особенно 14-15 и 18-19 сентября. В эти дни прошли сильные затяжные ливни, которые привели к локальному временному застою воды на улицах и придомовых территориях. Хотя чрезвычайной метеорологической ситуации в городе нет. Мы проанализировали недостатки, связанные с осадками, которые возникли в сентябре. Дождевая канализация в основном находится в рабочем состоянии, кроме 4-х коллекторов», - сообщил Рюмшин.

По его словам, учитывая погодные условия на следующую неделю, дождевая канализация готова к приему воды, но проблема состоит в возможном загромождении ливнестоковых решеток мусором, который смывается с поверхности земли во время сильных ливней. С целью улучшения функционирования сети ливнестоков коммунальная корпорация «Киевавтодор» разработала Программу внеочередных и первоочередных мер для обеспечения надлежащего функционирования систем сточной канализации города, и она находится на согласовании.

В соответствии с программой, для обеспечения стабильной работы существующей системы водоотвода необходимо выполнить работы по расочистке гидромонитором высокого давления коллекторов протяженностью около 8,5 км, заиливание которых составляет 40-60%.

Кроме того, необходимо провести реконструкцию коллекторов с увеличением перереза, а это около 21 км в целом в городе.

По информации Рюмшина, также нуждаются в переукладке и замене железобетонные конструкции коллекторов ПАО «СУППР» длиной 1,1 км, расчистке и углублении системы водоотвода КП «Плесо» протяженностью около 17 км.

«С кратковременными и умеренными дождями у нас проблем нет, действующая система ливнестоков их принимает своевременно. А что касается ливней и сильных затяжных дождей, в некоторых местах сеть ливнестоков справляется не полностью. В некоторых жилых массивах – Жуляны, ДВРЗ, Красный хутор – такие сети вообще отсутствуют, еще и существует дополнительная проблема – очень высокий уровень грунтовых вод», – отметил начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Председатель КГГА Александр Попов поручил Департаменту городского благоустройства и сохранения природной среды срочно профинансировать из экологического фонда завершение работ по прокладке ливневой сети в Жулянах, а также немедленно начать соответствующие работы на ДВРЗ и Красном хуторе.

В случае интенсивных осадков из-за ограниченной пропускной способности коллекторов дождевой канализации подтопления могут быть и были в следующих 56 местах:

– 17 мест в Голосеевском районе: в переулке Ахтырском; на проспекте Науки на пересечении с улицей Краснознаменной; на улице Изюмская (выход из завода «Киевгума»);

– 8 мест в Дарницком районе: на проспекте Бажана (от транспортной развязки «Позняки» до транспортной развязки «Харьковская» и от транспортной развязки «Позняки» до транспортной развязки «Осокорки»); на улице Вересневой (от улицы Российской до улицы Тростянецкой); на улице Славгородской (от улицы Абая до улицы Тростянецкой); на улице Клеманской (весь участок до улицы Здолбуновской); на улице Днепродзержинской (от Харьковской площади до переулка Коллекторного); на улице Коллекторная (от БСА до озер Вырлица);

– 2 места в Деснянском районе: улица Братиславская, 52; улица Попудренко (автовокзал «Дарница»);

– 4 места в Днепровском районе: на улице Алма-Атинской (от улицы Трактористов до улицы Профсоюзной), на Левобережной площади (в двух местах), на улице Марины Расковой;

– 2 места в Оболонском районе: на улице Полупанова (от улицы Автозаводской до улицы Коноплянской), возле транспортной развязки станции метро «Героев Днепра»;

– 2 места в Печерском районе: на улице Киквидзе и на Железнодорожном шоссе (возле КАШ №7 и от дома №25 до №5);

– 6 мест в Подольском районе: несколько адресов по улице Фрунзе и на проспекте Правды, 85-А;

– 7 мест в Святошинском районе: на улице Стеценко от Берковецкого кладбища до улицы Городской;

– 8 мест в Соломенском районе: на улице Божков Яр; улице Монтажников (от дома №20 до улицы Кировоградской); улице Уманской (от улицы Петровского до бульвара Чоколовского); бульваре Лепсе (от улицы Комарова до улицы Донца); коллектор на Вокзальной площади (в районе выхода к Северным платформам); на проспекте Воздухофлотском (от улицы Конечной до улицы Мишина); улице Комарова (от моста Лепсе); поселок Жуляны.

2 места в Шевченковском районе: на проспекте Победы (на пересечении с улицей Шолуденко).