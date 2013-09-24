Победители-футболисты с ограниченными возможностями посетили «Донбасс Арену»

23 сентября в Донецке состоялась экскурсия для победителей Международного футбольного турнира для людей с ограниченными возможностями «Seni Cup 2013» на стадион «Донбасс Арена».

Футбольный турнир «Seni Cup» проводится в Украине уже 9 лет, помогая детям с особыми потребностями почувствовать себя полноценной частью общества. Соревнование проходит по всем правилам FIFA и дает возможность людям с особыми потребностями принять участие в спортивных играх. В этом году призерами украинского турнира стали воспитанники Стрижавского (Винницкая обл.) и Белоцерковского (Киевская обл.) детских домов-интернатов. Кроме этого, команда Стрижавского детского дома представляла нашу страну в Польше, в городе Торунь, на финале Международной футбольной лиги для людей с ограниченными возможностями «Seni Cup 2013», и заняла там второе призовое место.

«Поездка на чемпионат Украины, участие в турнире в Польше, путешествие в Донецк и экскурсия на «Донбасс Арену» – о большем наши воспитанники и мечтать не могли. Для них это как воплотившиеся в жизнь самые смелые мечты. Ребята очень много и упорно тренировались перед чемпионатом, хотели достойно представить нашу страну и у них это получилось. Я благодарен фонду Рината Ахметова «Развитие Украины» за то, что поддерживает инвалидов и их веру в себя, в людей и в будущее», – отметил Василий Лицкий, директор Стрижавского детского дома-интерната.

Основной целью проведения турнира является популяризация спорта среди лиц с ограниченными возможностями и адаптация их в обществе. Именно поэтому его поддерживает множество государственных и частных организаций. Одним из таких партнеров семь лет выступает фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках программы «Прямая адресная помощь». Также, третий год подряд воспитанники украинских интернатов, которые занимают призовые места в Международном турнире «Seni Cup», получают возможность побывать на экскурсии на стадионе «Донбасс Арена». Фонд оплачивает и организовывает не только экскурсию, но и проезд, проживание и питание во время путешествия, ведь участниками турнира становятся воспитанники интернатов из всех областей Украины.

Так, сегодня 14 молодых людей с особыми потребностями из Стрижавского и Белоцерковского детских домов-интернатов посетили стадион «Донбасс Арена», где экскурсию им лично провел футболист ФК «Шахтер» Василий Кобин. Такое мероприятие – большое событие в жизни воспитанников интернатов, ведь они являются активными болельщиками ФК «Шахтер», а побывать на знаменитом стадионе и лично познакомиться с профессиональным футболистом их давняя мечта. Именно такие инициативы помогают социальной адаптации людей с ограниченными возможностями, предоставляют им возможность чувствовать себя наравне с другими, находить силы, стремиться к победе и никогда не сдаваться.

«Я очень рад сегодня посетить стадион. В интернате мы почти всегда смотрим футбол и видели не один раз «Донбасс Арену» по телевизору, а сегодня я сам стою на поле, – делится своими впечатлениями Андрей Верхогляд, один из участников экскурсии. – Спасибо Ринату Ахметову за это!».

Ребята приняли участие в экскурсии по стадиону, посетили раздевалки футболистов и музей футбольного клуба. В зале для пресс-конференций молодые люди смогли почувствовать себя журналистами и задать множество вопросов полузащитнику «Шахтера» Василию Кобину. Особый восторг у участников экскурсии вызвал их торжественный выход из раздевалки футболистов на поле стадиона под гимн футбольного клуба «Шахтер». По окончании мероприятия воспитанники детских домов-интернатов сделали памятные фото с Василием Кобиным, получили автографы футболиста и с удовольствием пообедали в фан-кафе.