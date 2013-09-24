В Винницкой области при сдвиге почвы погиб мужчина

В Ямпольском районе Винницкой области в результате сдвига почвы погиб мужчина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Винницкой области, 23 сентября в 17:50 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части № 35 г. Ямполь поступило сообщение о том, что в с. Писаревка во время проведения работ по ремонту водопровода произошел несчастный случай, в результате которого погиб 82-летний местный житель.

Как выяснилось, мужчина подошел к краю вырытой траншеи, в результате чего произошел сдвиг почвы.