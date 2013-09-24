В Ивано-Франковской области ищут двух грибников

В Ивано-Франковской области ищут двух заблудившихся в лесу грибников.

Как сообщили УНИАН в управлении Государственной службы МЧС Украины в Ивано-Франковской области, 23 сентября в 22:27 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС в области поступило сообщение от жительницы Ивано-Франковска о том, что не вернулись домой ее 64-летний муж и 28-летний сын, которые около 13:00 поехали в лес по грибы возле села Посич Тысменицкого района.

Для проведения поисковых работ на место происшествия были направлены сотрудники Ивано-Франковского поисково-спасательного отделения горной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС в области в составе 4 человек и 1 единица техники. Около 01:00 в урочище «Черный лес» спасатели обнаружили автомобиль Volkswagen Passat, на котором мужчины приехали в лес. Поиски грибников продолжаются.