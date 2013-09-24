На Львовщине автомобиль наехал на 11-летнего мальчика
Школьник в тяжелом состоянии
В Львовской области водитель автомобиля «ВАЗ-2110» совершил наезд на 11-летнего школьника. В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали в больницу.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие случилось 23 сентября в 14.45 на улице Галицкой в городе Мостиска. Водитель легкового автомобиля “ВАЗ-2110” совершил наезд на пешехода - жителя села Завада Мостиского района, ученика 6-го класса Мостиской СШ №1.
Пострадавший ребенок с множественными травмами черепа и переломом голени был госпитализирован в реанимационное отделение Мостиской коммунальной центральной районной больницы. После оказания необходимой медицинской помощи для дальнейшего лечения мальчика отправили в реанимационное отделение Львовской коммунальной городской детской клинической больницы.
Состояние ребенка на 24 сентября – тяжелое.
Обстоятельства происшествия – расследуются.