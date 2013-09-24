На Львовщине продолжается ликвидация последствий непогоды

Во Львовской области продолжается ликвидация последствий непогоды, из-за которой было обесточено 8 населенных пунктов, повреждены кровли домов, повалены деревья и оборваны линии электропередач.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, вчера около 18.00 по части территории Самборского района Львовской области прошли грозовые дожди со шквалистыми порывами ветра, местами более 25 м/с, в результате чего от электроснабжения были отключены села Бисковичи, Воютичи, Максимовичи, Пяновичи, Лановичи, Межгайцы и Барановцы и частично город Самбор).

В Самборе повреждены кровли 16 частных жилых домов, 17 жилых домов коммунальной собственности и трех зданий социальной сферы (библиотека, училище культуры и профтехучилище). Повалены 77 деревьев, которыми повреждены 4 автомобиля, 2 опоры городских линий электропередач, ветвями оборваны провода, частично отключено электроснабжение. В лечебные заведения с травмами обратились два человека, которые после осмотра и предоставления медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение.

В селе Рудня повреждены кровли частного жилого дома, хозяйственного здания, частных зданий убойного цеха, парикмахерской и 2 складов.

На автодороге Мостиская - Самбор (Бабинский сельский совет) разрушена крыша частного кафе-бара «Аквамарин» на площади 800 кв. м и повреждена кровля кафе-бара «Пит Стоп» на площади 200 кв. м.

По состоянию на 7.00 вторника возобновлено электроснабжение 6 населенных пунктов, остается возобновить частично обесточенные Самбор и с. Бисковичи. Проведена распиловка и подготовка к вывозу 59 сваленных деревьев, освобождены 4 автомобиля, при городской администрации Самбора создана комиссия для подсчета и уточнения убытков.

К ликвидации последствий непогоды привлечено 87 человек и 20 единиц техники.

Ситуация находится на контроле Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.