В Одессе собака бойцовой породы порвала 78-летнюю женщину

В Одессе госпитализирована пенсионерка после нападения собаки.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Одесской области, в Суворовском районе Одессы собака бойцовой породы, которую выгуливал местный житель, напала на 78-летнюю женщину. Пенсионерка была госпитализирована с рваной раной предплечья и переломом бедра. Ее состояние оценивается как тяжелое.

«Со слов свидетелей, владелец животного помощи потерпевшей не оказал. По данному факту проводится проверка», - говорится в сообщении.