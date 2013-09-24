В Одессе собака бойцовой породы порвала 78-летнюю женщину
09:37, 24 сентября 2013Новости регионов
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Рваные раны, перелом бедра
В Одессе госпитализирована пенсионерка после нападения собаки.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Одесской области, в Суворовском районе Одессы собака бойцовой породы, которую выгуливал местный житель, напала на 78-летнюю женщину. Пенсионерка была госпитализирована с рваной раной предплечья и переломом бедра. Ее состояние оценивается как тяжелое.
«Со слов свидетелей, владелец животного помощи потерпевшей не оказал. По данному факту проводится проверка», - говорится в сообщении.
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