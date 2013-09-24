В Одессе собака бойцовой породы порвала 78-летнюю женщину

09:37, 24 сентября 2013
Новости регионов
0

Рваные раны, перелом бедра

В Одессе госпитализирована пенсионерка после нападения собаки.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Одесской области, в Суворовском районе Одессы собака бойцовой породы, которую выгуливал местный житель, напала на 78-летнюю женщину. Пенсионерка была госпитализирована с рваной раной предплечья и переломом бедра. Ее состояние оценивается как тяжелое.

«Со слов свидетелей, владелец животного помощи потерпевшей не оказал. По данному факту проводится проверка», - говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter