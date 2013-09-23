В столице за питание детей переплатили 120 тыс. грн

Прокуратурой Дарницкого района начато уголовное производство по факту служебной небрежности должностных лиц РГА, которые во время закупки хлебобулочных изделий для школ и детских садов района излишне перечислили предпринимателям почти 120 тыс. грн государственных средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Дарницкого района города Киева, проверкой установлено, что между районным управлением образования и столичным предприятием были заключены договоры о закупке хлебобулочных изделий и пирожных для питания детей дошкольных, школьных заведений, а также школы-интерната №10 в Дарницком районе.

Однако во время проведения закупок должностные лица райгосадминистрации не проверили обоснованность установленных предпринимателями цен на товары и услуги, в результате чего на счета частного предприятия из бюджета было излишне перечислено около 120 тыс. гривен.

Сведения о совершении служебными лицами РГА уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 367 УК Украины (служебная небрежность), прокуратурой Дарницкого района внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.