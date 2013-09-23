В столице за питание детей переплатили 120 тыс. грн
Небрежность должностных лиц
Прокуратурой Дарницкого района начато уголовное производство по факту служебной небрежности должностных лиц РГА, которые во время закупки хлебобулочных изделий для школ и детских садов района излишне перечислили предпринимателям почти 120 тыс. грн государственных средств.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Дарницкого района города Киева, проверкой установлено, что между районным управлением образования и столичным предприятием были заключены договоры о закупке хлебобулочных изделий и пирожных для питания детей дошкольных, школьных заведений, а также школы-интерната №10 в Дарницком районе.
Однако во время проведения закупок должностные лица райгосадминистрации не проверили обоснованность установленных предпринимателями цен на товары и услуги, в результате чего на счета частного предприятия из бюджета было излишне перечислено около 120 тыс. гривен.
Сведения о совершении служебными лицами РГА уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 367 УК Украины (служебная небрежность), прокуратурой Дарницкого района внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.