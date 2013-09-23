В Киеве под колесами поезда погибли двое мужчин
15:46, 23 сентября 2013Новости регионов
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Переходили пути
В Киеве на железнодорожной станции «Выдубичи» под колесами поезда погибли двое мужчин, которые переходили пути в неустановленном месте.
Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью Управления МВД Украины на Юго-Западной железной дороге, это произошло 22 сентября.
Машинист поезда сообщил следственно-оперативной группе, что все произошло настолько быстро, что он успел подать только звуковой сигнал.
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