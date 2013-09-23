В Киеве под колесами поезда погибли двое мужчин

В Киеве на железнодорожной станции «Выдубичи» под колесами поезда погибли двое мужчин, которые переходили пути в неустановленном месте.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью Управления МВД Украины на Юго-Западной железной дороге, это произошло 22 сентября.

Машинист поезда сообщил следственно-оперативной группе, что все произошло настолько быстро, что он успел подать только звуковой сигнал.