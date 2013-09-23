На Львовщине во время охоты смертельно ранили человека

Во Львовской области в минувшие выходные во время охоты на уток погиб 62-летний работник управления коммунального имущества Львовского областного совета, который был смертельно ранен работником одного из управлений Львовской облгосадминистрации.

Об этом УНИАН сообщил представитель Львовского областного совета.

В комментарии УНИАН начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская подтвердила информацию о гибели человека во время охоты в Пустомытовском районе Львовской области.

Как рассказала Добровольская, в субботу, 21 сентября, в Пустомытовский райотдел милиции поступило сообщение от 54-летнего львовянина о том, что в этот день в 8.30, во время охоты на озере возле села Липники Пустомытовского района он из собственного охотничьего ружья, стреляя по птице, случайно попал в мужчину, находившегося от него в нескольких десятках метрах, который от полученных травм умер на месте происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 119 УК Украины (убийство по неосторожности).