Житомирщина: 2-е детей перевернули на себя кастрюлю с кипятком

В Житомирской области двое малолетних детей перевернули на себя кастрюлю с кипятком, 5-летняя девочка умерла от ожогов в приемном отделении Ружинской районной больницы, полуторагодовалая - в тяжелом состоянии.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области, 21 сентября старшая девочка играла рядом с плитой вместе со своей сестрой и случайно перевернула кастрюлю с кипятком.

Как рассказала врачам и милиционерам 37-летняя мать ребенка, горячая вода попала на обоих детей, однако больше досталось старшей – у нее была обожжена вся спина и ноги. Женщина самостоятельно обработала раны детей противоожоговым спреем и решила за медицинской помощью не обращаться, поскольку дети успокоились и, по ее мнению, чувствовали себя хорошо.

На следующий день, заметив, что одной из дочерей стало плохо, мать вызвала фельдшера и дети были срочно госпитализированы. К сожалению, старшую девочку медики спасти не смогли – ребенок умер 22 сентября еще в приемном отделении больницы. Меньшая девочка сейчас находится под наблюдением врачей, состояние ее оценивают как средне тяжелое.

Следственным отделом Ружинского райотдела УМВД Украины в Житомирской области начато досудебное расследование по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство). Матери грозит наказание ограничением или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства, приведшие к трагедии.