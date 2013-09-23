Во Львове 6-летний ребенок отравился угарным газом

Во Львове 6-летний мальчик попал в реанимацию в результате отравления угарным газом.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, опасное происшествие произошло 21 сентября в 20.54. В городе Львове на улице Генерала Грекова в квартире на втором этаже четырехэтажного жилого дома отравился угарным газом 6-летний мальчик, который был госпитализирован в реанимационное отделение Львовской городской детской клинической больницы.

Состояние пострадавшего по состоянию на 23 сентября средней тяжести.

Причины и обстоятельства отравления угарным газом малолетнего ребенка устанавливаются.