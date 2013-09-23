Во время строительства детсада обнаружен артснаряд
12:04, 23 сентября 2013Новости регионов
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Место находки охраняется
В райцентре Беляевка Одесской области во время строительства детского сада обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, снаряд калибра 122 мм был обнаружен 21 сентября. В настоящее время место находки охраняется. Работниками ГСЧС принимают меры по его извлечению и вывозу для дальнейшего уничтожения.
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