Во время строительства детсада обнаружен артснаряд

В райцентре Беляевка Одесской области во время строительства детского сада обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, снаряд калибра 122 мм был обнаружен 21 сентября. В настоящее время место находки охраняется. Работниками ГСЧС принимают меры по его извлечению и вывозу для дальнейшего уничтожения.