В Закарпатье микроавтобус сбил пешехода и опрокинулся

В Закарпатской области пассажирский микроавтобус сбил пешехода и опрокинулся.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 22 сентября, в 20.42 вблизи с. Верхний Коропец Мукачевского района, на автодороге Мукачево-Львов.

«Водитель частного микроавтобуса „Volkswagen” (перевозил 9 пассажиров) столкнулся с пешеходом, не справился с управлением и микроавтобус опрокинулся на бок», - говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб пешеход, еще 6 человек (из них один ребенок 2011 г.р.) с травмами разной степени тяжести госпитализированы в центральную районную больницу.