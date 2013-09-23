На Львовщине семья из 6 человек отравилась грибами

Во Львовской области шесть человек госпитализированы с диагнозом - отравление грибами. Среди пострадавших – трое детей.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области, информация о массовом отравлении грибами поступила сегодня в 15:07 в оперативно-координационный центр.

В результате отравления грибами в больницу попала семья из шести человек, из которых трое детей разного возраста, проживающие в селн Чайковичи Сокальского района.