На Харьковщине в лесу найден пропавший 5-летний мальчик
10:59, 23 сентября 2013Новости регионов
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Пропал два дня тому назад
В лесу возле села Малиновка Чугуевского района Харьковской области найден пятилетний Денис Сальник, который пропал два дня тому назад.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили волонтеры, принимавшие участие в поиске.
По их данным, ребенка нашли сегодня во второй половине дня неподалеку от учебной базы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, расположенной в урочище Фигуровка.
Согласно с предварительной информацией, ребенка нашел отец. Мальчик жив.
Другие подробности сейчас выясняются.
Как сообщал УНИАН, 19 сентября около 18.00 мальчик ушел из дома в неизвестном направлении. Ребенка объявили в розыск. Поиски длились почти двое суток. Ситуацию осложняло то, что Денис не разговаривает.
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