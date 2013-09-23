На Харьковщине в лесу найден пропавший 5-летний мальчик

В лесу возле села Малиновка Чугуевского района Харьковской области найден пятилетний Денис Сальник, который пропал два дня тому назад.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили волонтеры, принимавшие участие в поиске.

По их данным, ребенка нашли сегодня во второй половине дня неподалеку от учебной базы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, расположенной в урочище Фигуровка.

Согласно с предварительной информацией, ребенка нашел отец. Мальчик жив.

Другие подробности сейчас выясняются.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября около 18.00 мальчик ушел из дома в неизвестном направлении. Ребенка объявили в розыск. Поиски длились почти двое суток. Ситуацию осложняло то, что Денис не разговаривает.