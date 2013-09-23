В Луганске состоялся благотворительный марафон

21 сентября на территории Луганского национального университета имени Тараса Шевченко (ЛНУ) состоялся первый в городе благотворительный марафон «Беги ради мечты!».

Как передает корреспондент УНИАН, организатором мероприятия выступила Ассамблея студенческого самоуправления университета. Марафон проводился под эгидой Луганской областной коллегии Всеукраинского студенческого совета при Министерстве образования и науки Украины. Среди участников мероприятия были представители вузов и школ города, а также горожане, желавшие принять участие в забеге, всего около 200 человек. Ребята и девушки пробежали дистанцию у 1,5 километра и собрали средства для Луганского детского дома.

По словам президента Ассамблеи студенческого самоуправления ЛНУ Инны Хмаренко, сбор средств на благотворительность проходил в два этапа. Сначала волонтерские отряды каждого университета собрали средства внутри учебных заведений, а также на самом мероприятии зрители и участники могли сделать свои благотворительные взносы. Все собранные средства, а это более трех тысяч гривен, организаторы забега передадут к детскому дому № 3 Луганска на приобретение канцелярских товаров.

Подобные благотворительные марафоны очень популярны во всем мире. Ежегодно тысячи людей преодолевают дистанции для того, чтобы присоединиться к общему движению и помочь нуждающимся. В Украине культура благотворительных марафонов только развивается. Мероприятия подобного формата уже проводились в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Львове и Харькове. Для Луганска студенческий марафон в ЛНУ оказался первым.