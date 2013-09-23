На Винниччине нашли 2-годичную заблудившуюся девочку

В Ямпольском районе Винницкой области сотрудники милиции нашли девочку, которой исполнилось 2 года, она заблудилась и прошла пешком свыше двух километров.

Об этом сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, в Ямпольский районный отдел милиции около 12 часа дня 20 сентября поступило сообщение об исчезновении малолетнего ребенка в с. Дзиговка. Девочка, которой исполнился всего год и десять месяцев, игралась во дворе под присмотром бабушки. Когда женщина на некоторое время отвлеклась по хозяйству, девочка исчезла. Почти два часа родне вместе с односельчанами самостоятельно искали ребенка в селе. После безрезультатных поисков обратились за помощью в милицию.

По словам начальника Ямпольского районного отдела милиции Сергея Гаджука, в Дзиговку выехала усиленная следственно-оперативная группа милиции, работники криминальной милиции по делам детей и общественной безопасности. Правоохранители и сельские жители обследовали заброшенные дома, колодцы, обошли все село, начали прочесывать лесополосу за селом.

Ребенка искали за селом, потом уже через 2 часа в милицию поступил звонок от местного пастуха, который увидел девочку на пастбище.

Девочка, заигравшись, за это время, пока ее искали, прошла более двух километров, а затем устав, беспомощно сидела на поле под проливным дождем. Там и увидел ее пастух и завернул в плащ, ведь в это время был ливень, который сопровождался порывами ветра.

Ребенка передали родным.