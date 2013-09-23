В Одессе собирают вещи и деньги для пострадавших от наводнения

В Одессе в рамках акции «Помоги ближнему» начался марафон по сбору денег, теплой одежды и прочих нужных вещей для пострадавших от наводнения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщили организаторы мероприятия.

Прием благотворительной помощи осуществляется по адресам: ул. Канатная,83 каб№208 (административное здание №2 облгосадминистрации), проспект Шевченко, 11 (региональное отделение Национального Союза журналистов) и ул. Гимназическая, 25 (Фонд помощи инвалидам им. Георгия Жукова).

Акция проходит по инициативе общественного совета при Одесской областной государственной администрации.

Как сообщал УНИАН, в Арцизком и Саратском районах Одесской области в результате сильных длительных дождей на протяжении 12-14 сентября в 17 населенных пунктах были подтоплены 449 частных жилых домов, разрушен 91 дом и 85 домов оказались под угрозой разрушения. Жители поврежденных домов временно размещены в домах культуры, гостиницах и у родственников. Организована доставка продуктов питания и медикаментов.