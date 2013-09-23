В Киеве выявлено почти 400 детей-нарушителей ПДД

В Киеве с начала года выявлено почти 400 детей - нарушителей Правил дорожного движения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

Сейчас правоохранительные органы проводят в столице профилактические мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Внимание! Дети на дороге!». В частности, в рамках мероприятия инспекторы ГАИ для безопасного передвижения детей дежурят возле учебных заведений, которые приближены к проезжей части, в часы, когда они следуют в школы, отметили в пресс-службе.

Детям-нарушителям инспекторы ГАИ делают записи в дневники: «Родители, обратите внимание. Ваш ребенок нарушил правила дорожного движения», сообщили в Госавтоинспекции.

При этом ГАИ призывает учителей и родителей напоминать детям основные правила дорожного движения, подчеркнув, что «осведомленность детей в дорожной грамоте поможет избежать несчастных случаев и сохранит жизнь».