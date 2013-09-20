В Полтаве в 1-й больнице открыли травматологию

В Полтаве сегодня, 20 сентября, после капитального ремонта открылось травматологическое отделение 1-й городской больницы.

Как передает корреспондент УНИАН, отделение открыл во время рабочей поездки вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко. Вместе с руководителями области и города он осмотрел новые палаты на 3 этаже здания. Вице-премьер выразил удовлетворение увиденным и в конце пошутил, что "лучше сюда все-таки не попадать".

На обновление травматического отделения из городского бюджета было выделено 1 млн 360 тыс. грн. Еще за 540 тыс. грн бюджетных средств приобрели необходимое современное оборудование для операционного блока (инструментарий, операционный стол, светильники), функциональные кровати, мягкий инвентарь, обновили стерилизационное оборудование.

Плановая травматологическая помощь будет оказываться на 50 кроватях жителям города, а ургентная (неотложная) - всем пострадавшим, независимо от их регистрации или проживания.

В отделении за год лечат стационарно около 1500 больных и пострадавших, выполняют более 1300 оперативных вмешательств, из которых около тысячи - ургентные.

В отделении работает 22 врача травматолога и 45 средних и младших сестер.