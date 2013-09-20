Винниччина: 7 людей отравились грибами

В Винницкой области в течение последних суток семеро людей госпитализированы с отравлением грибами.

Об этом сообщает УГСЧП в Винницкой области.

Согласно сообщению, 19 сентября в 20:10 в реанимационное отделение Барской районной больницы с предварительным диагнозом «отравления грибами» были госпитализированы три жителя с.Митки: 96-летняя бабушка, ее 65-летняя дочь и 36-летняя внучка. По словам врача, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

В тот же день казатинским спасателям поступило сообщение, что в приемное отделение участковой больницы станции Казатин с симптомами отравления токсинами грибов была госпитализирована 53-летняя женщина, ее 25-летний сын и 21-летняя невестка, которые собственноручно собирали грибы и, приготовив их, употребили.

В настоящее время пострадавшие находятся в реанимационном отделении больницы в удовлетворительном состоянии.

Уже 20 сентября на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №22 пгт Теплик поступило сообщение о том, что в районную больницу с предварительным диагнозом «отравление грибами» был госпитализирован 60-летний житель с. Соболевка.

Сейчас пострадавший находится в терапевтическом отделении больницы.