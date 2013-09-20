В Севастополе в ДТП один человек погиб, 3 травмированы

Сегодня, в 08:30 в Службу спасения «101» г. Севастополя поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Балаклавском районе между Ялтинским кольцом и поворотом на с. Штурмовое.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, столкнулись два легковых автомобиля: BMW и Toyota. На место происшествия прибыло подразделение аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС Украины в Севастополе.

Выяснилось, что в результате ДТП пострадали 3 человека, которые находились в BMW. Из второго автомобиля спасатели изъяли тело погибшего водителя. На месте происшествия работали 7 спасателей и 1 единица техники.