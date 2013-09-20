В Кировограде 32 тысячи людей остались без воды
14:38, 20 сентября 2013Новости регионов
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В результате аварии
В Кировограде 32 тысячи людей остались без воды.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в области, сегодня на одной из улиц областного центра произошел порыв трубы водоснабжения диаметром 600 мм
В связи с невозможностью переключения на резервную линию прекращено водоснабжение жителям жилых домов в спальных микрорайонах города, где проживает около 32 тыс. людей. Работы по возобновлению водоснабжения специалистами КВКХ ОКВП «Днепр-Кировоград» продолжаются.
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