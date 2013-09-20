В Кировограде 32 тысячи людей остались без воды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в области, сегодня на одной из улиц областного центра произошел порыв трубы водоснабжения диаметром 600 мм

В связи с невозможностью переключения на резервную линию прекращено водоснабжение жителям жилых домов в спальных микрорайонах города, где проживает около 32 тыс. людей. Работы по возобновлению водоснабжения специалистами КВКХ ОКВП «Днепр-Кировоград» продолжаются.