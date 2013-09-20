На Львовщине трактором смертельно травмирован лесничий

Во Львовской области во время проведения земляных работ в лесу трактором смертельно травмирован 50-летний лесничий.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 19 сентября, вблизи села Кондратов Турковского района на горе Прислип во время проведения земляных работ трактором был смертельно травмирован 50-летний лесничий Ясенецкого лесничества, житель с. Ясеница Турковского района.

Причины происшествия и обстоятельства, приведшие к гибели человека, выясняются. Проводится доследственная проверка.