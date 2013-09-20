В Харьковской области без вести пропал 5-летний мальчик
13:34, 20 сентября 2013Новости регионов
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В поисках - более 400 людей
В селе Зорянка Чугуевского района Харьковской области пропал без вести пятилетний мальчик.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, ребенок ушел из дома в неизвестном направлении вчера, 19 сентября, около 18:00.
Сейчас в поисках исчезнувшего Дениса Сальника задействованы более 400 человек – работников милиции, ГСЧС, военнослужащих, кинологов и местных жителей. В настоящее время поиски продолжаются.
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