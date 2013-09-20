В Харьковской области без вести пропал 5-летний мальчик

В селе Зорянка Чугуевского района Харьковской области пропал без вести пятилетний мальчик.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, ребенок ушел из дома в неизвестном направлении вчера, 19 сентября, около 18:00.

Сейчас в поисках исчезнувшего Дениса Сальника задействованы более 400 человек – работников милиции, ГСЧС, военнослужащих, кинологов и местных жителей. В настоящее время поиски продолжаются.