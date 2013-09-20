В Киеве автомобиль провалился в огромную яму посреди дороги

На Подольском спуске в Киеве автомобиль провалился в огромную яму прямо посреди дороги. За рулем авто находилась девушка - редактор телеканала 1+1 Анна Демидова, сообщает ТСН.

Какие травмы получила девушка, на данный момент неизвестно, - она немедленно госпитализирована. Ее телефон не отвечает.

Как сообщает «Комсомольская правда в Украине», дорога на Подольском спуске перекрыта. Автомобиль достают эвакуаторами. Из-за этой ситуации на пересечении улиц Фрунзе и Подольского спуска образовалась огромная пробка.

Как написала на своей странице ВКонтакте Оксана Степчук, автомобиль с девушкой провалился в яму в 6:30.

"Разошелся асфальт! Ей чудом повезло, что она полностью не провалилась в эту дыру, глубина 3 метра! Аня ехала встречать маму! Сейчас она в больнице!", - написала Степчук.

Напомним, что этой осенью Киев просил у правительства 30 млн грн на ремонт дорог.

tsn.ua, kp.ua