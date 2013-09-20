На Одесчине уже откачана вода с 777 подтопленных хозяйств

В Арцизком и Саратском районах Одесской области продолжаются работы по отводу воды с 11 подтопленных дворохозяйств (отведена вода из 777 дворов).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что жители поврежденных домов временно размещены в домах культуры, гостиницах и у родственников. Организована доставка продуктов питания и медикаментов.

К ликвидации последствий ненастья от ГСЧС Украины привлечены 49 человек личного состава и 11 единиц техники и насосного оборудования.

В пресс-службе напомнили, что в результате сильных длительных дождей на протяжении 12-14 сентября в 17 населенных пунктах Одесской области были подтоплены 449 частных жилых домов, разрушен 91 дом и 85 домов оказались под угрозой разрушения.