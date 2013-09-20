Прикарпатье: в горах всю ночь искали заблудившуюся туристку

В Ивано-Франковской области найдена гражданка Польши, которая заблудилась в горах.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, вчера, 19 сентября, в 19:40 спасателям поступила информация о том, что в Рожнятовском районе, недалеко от пгт Осмолода, на горе Попадья, во время прохождения маршрута группой туристов в составе четырех человек - граждан Польши - одна из туристок отстала от группы и заблудилась.

Сегодня, 20 сентября, в 08:02 спасатели нашли туристку. Состояние здоровья женщины удовлетворительное.

К поисковым работам привлекались работники Аварийно-спасательного отряда специального назначения У ГСЧС Украины в области в составе 7 человек и 2 ед. техники.