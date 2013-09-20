В Стаханове двое рабочих завода отравились угарным газом
11:18, 20 сентября 2013Новости регионов
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Один из них погиб
Вчера, 19 сентября, в 21 ч 30 мин в г. Стаханов Луганской области в плавильном цехе Стахановского завода «Ферросплав» произошло отравление, предварительно угарным газом, двух работников.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате отравления один человек погиб и один в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу. Работники цеха в количестве 80 человек самостоятельно вышли на свежий воздух.
Причина и обстоятельства отравления устанавливаются.
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