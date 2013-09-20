На Черниговщине под колесами автомобиля погиб школьник

В Черниговской области под колесами автомобиля погиб школьник. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 сентября на 71 км автодороги Киев – Чернигов - Новые Яриловичи в с. Сираи Козелецкого района. Водитель автомобиля "ВАЗ-2114" совершил наезд на ученика 9-го класса Сираевской общеобразовательной школы, который на велосипеде пересекал проезжую часть дороги. В результате происшествия парень, 1998 года рождения, от полученных травм погиб на месте аварии.