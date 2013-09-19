Врачи выдавали фиктивные справки для льготных путевок

В Тернопольской области разоблачены врачи, которые выдавали фиктивные справки здоровым детям для получения льготных путевок.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что в Збаражском и Залещицком районах врачи выдавали недостоверные справки о нахождении детей на диспансерном учете, которые стали основанием для предоставления им путевок на льготных условиях для оздоровления в ГП Украины «Международный детский центр «Артек» и ГП «Украинский детский центр «Молодая гвардия».

Вместо этого дети, которые действительно имеют дефекты здоровья или из малообеспеченных семей, на оздоровление не попали, поскольку не могли оплатить полную стоимость путевки, которая составляет соответственно 6 и 8,9 тыс. грн.

Прокурорами Збаражского и Залещицкого районов начаты уголовные производства по фактам выдачи врачами недостоверных справок.

В то же время прокуратура начала проверку по всей области, чтобы выяснить, имели ли место аналогичные нарушения в других районах.