В Сумах поезд сбил 36-летнего мужчину
15:22, 19 сентября 2013Новости регионов
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Перебегал пути на перегоне
В городе Сумы поезд сбил 36-летнего жителя Тростянецкого района.
Как сообщили УНИАН в управлении ГСЧС в Сумской области, погибший перебегал пути на железнодорожном перегоне «58-й километр» в то время, когда ему на встречу на большой скорости ехал поезд.
«Увидев мужчину, для предотвращения наезда, машинист локомотива применил экстренное торможение и давал сигналы повышенной громкости, но мужчина не реагировал и, к сожалению, смертельного травмирования избежать не удалось», - прокомментировал произошедшее заместитель начальника линейного отдела милиции на станции «Сумы» Сергей Гужва.
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