В Сумах поезд сбил 36-летнего мужчину

В городе Сумы поезд сбил 36-летнего жителя Тростянецкого района.

Как сообщили УНИАН в управлении ГСЧС в Сумской области, погибший перебегал пути на железнодорожном перегоне «58-й километр» в то время, когда ему на встречу на большой скорости ехал поезд.

«Увидев мужчину, для предотвращения наезда, машинист локомотива применил экстренное торможение и давал сигналы повышенной громкости, но мужчина не реагировал и, к сожалению, смертельного травмирования избежать не удалось», - прокомментировал произошедшее заместитель начальника линейного отдела милиции на станции «Сумы» Сергей Гужва.