На Луганщине пресекли контрабанду анаболических стероидов

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали организатора канала контрабанды сильнодействующего вещества - метандиенона.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что житель Луганской области заказывал опасное вещество из-за границы и получал его путем международных почтовых отправлений. В дальнейшем таблетки метандиенона реализовывал заинтересованным лицам не только в Украине, а также и в соседнем государстве.

В частности, по данным СБУ, в конце марта луганчанин привлек двух работников поезда сообщением «Луганск-Москва» к перемещению через таможенную границу Украины почти 600 таблеток метандиенона, свободный оборот которого запрещен как в Украине, так и в России. На вокзале в Москве этих граждан задержали сотрудники Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков. По факту контрабанды сильнодействующего вещества российские правоохранители возбудили уголовное дело и передали соответствующие материалы в Службу безопасности Украины.

По материалам СБУ органы внутренних дел начали уголовное производство по ст.321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт отравляющих или сильнодействующих веществ либо отравляющих или сильнодействующих лекарственных средств) и ст.201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

***Метандиенон – это анаболический стероид, широко известный как спортивный допинг, который применяется для наращивания мускульной массы. В ряде стран свободный оборот этого препарата запрещен из-за его косвенных действий, которые намного превышают позитивные результаты. В частности, передозировка и длительное использование метандиенона может вызывать нарушение желчеотделения и так званую механическую желтуху, заболевание крови и эндокринной системы.