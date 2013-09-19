Ограничена скорость движения на участке дороги Одесса-Рени

Сегодня в связи с сильными осадками ограничена скорость движения на участке дороги М-15 Одесса-Рени.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры, по состоянию на утро 19 сентября в связи с сильными осадками на участке дороги М-15 Одесса-Рени - км 139+700 - 140+050 - произошел перелив воды через дорожное покрытие, глубиной около 25 см.

Протяжность переливного участка достигает 350 м.

Этот участок автодороги является аварийно опасным, установлены дорожные знаки согласно предписанию ГАИ.

Движение транспортных средств обеспечено, но ограничена скорость движения автомобилей и организован реверсивный режим, который регулируется представителями ГАИ.