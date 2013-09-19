В Луганской области возле путей выкопали 28 боеприпасов

Сотрудники пиротехнической группы Главного управления ГСЧС в Луганской области 18 сентября выкопали 28 боеприпасов времен Великой Отечественной войны возле железной дороги в Кременском районе.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ГУ ГСЧС в области, 17 сентября жительница села Старая Краснянка Кременского района, собирая грибы в лесу в 250 м от железной дороги, наткнулась на 2 ржавых артснаряда времен ВОВ калибром 76 мм.

О своей находке женщина сообщила в милицию и спасательную службу.

На следующий день пиротехническая группа ГУ ГСЧС обнаружила на указанном месте еще 26 взрывоопасных предметов: 20 артснарядов калибром 76 и 45 мм, 5 минометных мин калибром 82 и 50 мм, 1 ручную гранату.

18 сентября все боеприпасы были обезврежены путем контролируемого подрыва.