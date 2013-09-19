Мошенник продал несуществующие товары почти 300 покупателям

Работники управления борьбы с киберпреступностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области задержали 30-летнего жителя Днепропетровска, который через интернет-магазин продал несуществующие товары почти 300 покупателям из разных областей Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в области.

Во время расследования выяснено, что злоумышленник отправлял курьерской службой вместо заказанных товаров пустые коробки с двумя или тремя фломастерами. Деньги организатор получал в отделениях “Новой почты” по поддельному удостоверению водителя.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет. В настоящее время подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Продолжается следствие.