В Одесской области продолжают откачивать воду

В Арцизском и Саратском районах Одесской области продолжаются работы по отводу воды из дворохозяйств, которые в течение 12-14 сентября были подтоплены вследствие сильных осадков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7 час. 19 сентября осталось откачать воду из 37 подтопленных дворохозяйств (откачана вода из 751 двора).

Жители поврежденных домов временно размещены в домах культуры, гостиницах и у родственников. Организована доставка продуктов питания и медикаментов, уверили в Госслужбе.

К ликвидации последствий ненастья от ГСЧС Украины привлечены 49 человек личного состава и 11 ед. техники и насосного оборудования.