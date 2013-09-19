На Винниччине с пищевым отравлением госпитализировано 8 человек
10:28, 19 сентября 2013Новости регионов
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Из них 4 детей
В Винницкой области с пищевым отравлением госпитализировано 8 человек, из них 4 детей.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«В 2 час. 40 мин. 19 сентября из с. Вишенка Литинского района в Центральную районную больницу из двух семей, которые ужинали вместе, с предварительным диагнозом - пищевое отравление госпитализировано 8 человек», - говорится в сообщении.
Двое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии.
Причина заболевания устанавливается, отметили в ГСЧС.
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