На Винниччине с пищевым отравлением госпитализировано 8 человек

В Винницкой области с пищевым отравлением госпитализировано 8 человек, из них 4 детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В 2 час. 40 мин. 19 сентября из с. Вишенка Литинского района в Центральную районную больницу из двух семей, которые ужинали вместе, с предварительным диагнозом - пищевое отравление госпитализировано 8 человек», - говорится в сообщении.

Двое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии.

Причина заболевания устанавливается, отметили в ГСЧС.