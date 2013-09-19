Одессит совершил разбойное нападение на аптеку

В Суворовском районе Одессы рецидивист совершил разбойное нападение на аптеку.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, правоохранители задержали ранее неоднократно судимого 28-летнего гражданина, совершившего разбойное нападение на аптеку по улице Академика Заболотного.

По словам задержанного, около 19.00 он зашел в аптеку, чтобы купить лекарство от головной боли, однако увидев, что в помещении только женщина-продавец, решил воспользоваться ситуацией: угрожая ножом и револьвером, забрал из кассы 11 тыс. грн.

«Чтобы убежать подальше от места происшествия, злоумышленник решил воспользоваться услугами такси. Однако совсем скоро таксист заподозрил неладное и отказался везти подозрительного пассажира дальше. Тогда, чтобы запутать следы, мужчина стал разъезжать по территории города и области, пересаживаясь с одной машины на другую и попутно тратя краденые деньги», - рассказали в отделе.

Как сообщили в милиции, подозреваемый спрятался на одной из баз отдыха соседней области, где в тот же день был задержан работниками милиции и доставлен в Одессу.

У него обнаружены и изъяты нож и револьвер системы «Флобер», а также около 4 тыс. грн.

В отношении подозреваемого начато уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).