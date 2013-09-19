В Киеве мужчина оказался под завалом обрушившихся плит

В Киеве мужчина оказался под завалом из-за обрушивания бетонных плит в частном доме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Как говорится в сообщении, вчера в 16.57 спасателям поступила информация о том, что в Дарницком районе в Бортничском переулке, 7, в двухэтажном частном доме в результате нарушения правил безопасности при проведении ремонтных работ произошел обвал бетонных плит. Под завалом оказался мужчина, который жил в этом доме.

Пока пострадавший остается в сознании, но медикам не удалось извлечь его из-под завала. Для оказания помощи на место выехали столичные спасатели, проинформировали в ГСЧС.