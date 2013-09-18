В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Крымское управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям объявило штормовое предупреждение на вечер среды и ночь на четверг из-за прогнозируемого резкого ухудшения погоды в регионе.

Как сообщила пресс-служба ведомства, вечером 18 сентября и ночью 19 сентября в Крыму ожидаются сильные дожди.

"Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения во время ливней. При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по телефону 101", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, сегодня из-за ливней на 25 километр дороги "Ялта-Севастополь" сошел сель размером 15 на 40 метров и объемом 16 кубометров. Грязь с трассы убирают спасатели и работники дорожных предприятий.