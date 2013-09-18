В Крыму на 25 километрах дороги "Ялта-Севастополь" сошел сель
17:48, 18 сентября 2013Новости регионов
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Машины пустили в объезд
Сегодня на юге Крыма после сильных дождей сошел сель на 25 километрах трассы "Ялта-Севастополь", жертв нет, машины пустили в объезд.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГСЧС, площадь селя составляет 15 на 40 метров, объем - около 16 кубометров.
ГАИ перекрыла участок трассы, транспорт движется по "вспомогательной объездной дороге".
Ближайший населенный пункт - поселок Симеиз.
Грязь с трассы убирают сотрудники ГСЧС и инженерная техника автодорожных предприятий.
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