В Крыму на 25 километрах дороги "Ялта-Севастополь" сошел сель

Сегодня на юге Крыма после сильных дождей сошел сель на 25 километрах трассы "Ялта-Севастополь", жертв нет, машины пустили в объезд.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГСЧС, площадь селя составляет 15 на 40 метров, объем - около 16 кубометров.

ГАИ перекрыла участок трассы, транспорт движется по "вспомогательной объездной дороге".

Ближайший населенный пункт - поселок Симеиз.

Грязь с трассы убирают сотрудники ГСЧС и инженерная техника автодорожных предприятий.