На реконструкцию дома в с.Березино у Кабмина просят 20 млн грн

Одесская областная государственная администрация просит Кабинет министров выделить 20 млн грн на реконструкцию дома для отселения пострадавших от наводнения жителей села Березино.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в ходе заседания сессии областного совета заместитель губернатора Одесской области Валерий Матковский сообщил, что губернатор Эдуард Матвийчук подписал письмо, в котором содержится просьба о выделении 20 млн грн на реконструкцию и капитальный ремонт пятиэтажного 70-квартирного дома в Березино.

По убеждению Матковского, данные работы (при наличии необходимых средств) будут завершены за 2-3 месяца

«Там надо дотянуть 1200 метров газ, есть очистные сооружения. Плохенькие, но есть», - сказал вице-губернатор.

Он уточнил, что в этот дом заселят сельчан, не претендующих на земельные участки и огороды.

По словам Матковского, в общей сложности с 12 сентября эвакуировано порядка 700 человек, а сегодня продолжают эвакуировать население в Алексеевке и Татарбунарах. Он добавил, что 105 млн, выделенных Кабинетом министров, будут направлены на ремонт и восстановления жилья, возмещение ущерба за потерю имущества и скота.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области 12-14 сентября в некоторых районах выпало 70% годовой нормы осадков. Было подтоплено 399 жилых домов в 13 населенных пунктах. Временно отселено 562 человека из 9 населенных пунктов. По данным Одесской облгосадминистрации, убытки от проливных дождей составили порядка 170 млн грн.

В Арцизском и Саратском районах Одесской области продолжаются работы по отводу воды из дворов частных домов.

16 сентября в ходе аппаратного совещания Одесской областной госадминистрации заместитель губернатора Одесской области Валерий Матковский заявил, что на реконструкцию дома для отселения пострадавших от наводнения жителей села Березино, которое пострадало больше всего, необходимо около 20 млн грн.