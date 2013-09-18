На трассе Киев-Чоп столкнулись 4 грузовика

На трассе Киев-Чоп столкнулись четыре грузовика, два водителя травмированы.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы УГАИ Украины в Житомирской области Николай Яцкевич, авария произошла сегодня в 5 часов 30 минут на 80 километре дороги Киев-Чоп возле села Кочерив Радомышльского района Житомирской области.

По его информации, столкнулись четыре грузовика. Водители машин Iveco и Mersedes получили травмы, и медики доставили их в одну из больниц области, где оказывают необходимую помощь.

Один из автомобилей перевозил торты, еще один - металлические конструкции, два других грузовика-участника аварии были пустым. В результате столкновения торты из грузовика рассыпались по трассе, и сейчас их убирают.

"Автодорогу Киев-Чоп не перекрыли, двигаться можно, хотя на определенное время там было незначительное ограничение", - сказал Яцкевич.

Теперь по факту ДТП милиция проводит проверку. Причины и обстоятельства аварии обещают сообщить позже.