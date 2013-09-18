Одесский облсовет утвердил программу оздоровления детей

Одесский областной совет утвердил программу оздоровления и отдыха детей в области на 2014-2017 годы с финансированием в объеме более 296 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, программу утвердили депутаты облсовета в ходе заседания сессии в среду, 18 сентября.

Цель программы - создание благоприятных условий для качественного отдыха и оздоровления детей. Ее финансирование предусмотрено из местных бюджетов (более 116,45 млн грн) и других источников (180 млн грн).

Согласно решению, областная государственная администрация должна в течение 2014-2017 годов предусматривать ассигнования для реализации мероприятий программы и рекомендовать райгосадминистрациям и исполнительным комитетам городских советов до конца 2013 года разработать и утвердить соответствующие местные программы на указанный период.

Предполагается, что региональная программа позволит обеспечить доступность и качество услуг оздоровления и отдыха детей, повысить уровень качества этих услуг, обеспечить развитие сети детских заведений оздоровления и отдыха, координировать вопросы организации оздоровления и прочее.

Напомним, по состоянию на 1 января 2013 года, в области проживает 219,541 тыс. детей школьного возраста. Из них 35,701 тыс. - воспитываются в малообеспеченных и многодетных семьях, 5,532 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки; 2,38 тыс. детей-инвалидов; 37 детей военнослужащих и работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей; 995 - пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, 47,142 тыс. - состоящие на диспансерном учете; 101 беспризорный ребенок, 16,3 тыс. - талантливые и одаренные дети, отличники учебы; 92,075 тыс. - дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села.